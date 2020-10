Sono "Eroi della sicurezza". Premiati due agenti della Polstrada

Sono stati premiati stamane, a Giovinazzo, prima della partenza del, l'assistente capoe il vice ispettore, i due poliziotti dellache salvarono la vita ad un trasportatore sul tratto fra Andria e Canosa di Puglia dell'A14.I due, il 14 maggio 2019 lungo l'importante tratto autostradale, a rischio della propria vita trassero in salvo un autotrasportatore, bloccando il suo autoarticolato, in marcia senza conducente. L'autoarticolato, senza nessuno alla guida e sotto una pioggia battente, si muoveva lungo la corsia di sorpasso strisciando sul new-jersey mentre l'autista, ferito e sanguinante, era disteso sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta: si era lanciato dal mezzo in corsa dopo un malore.I poliziotti, dopo aver messo in salvo l'autista, raggiunsero il veicolo e cercarono invano di salire sul mezzo in movimento attraverso la portiera lato passeggero; mettendo a rischio la propria incolumità, uno degli agenti riuscì a salire sul pianale tra cabina e rimorchio e, attraversando gli organi di movimento, si introdusse nell'abitacolo, azionando il freno di stazionamento e ponendo fine alla marcia incontrollata dell'autoarticolato.Alla premiazione (il riconoscimento è stato assegnato daagli agenti dellache si sono particolarmente distinti per la loro professionalità, nda) hanno preso parte il questore di Bari,, e il dirigente del