Sono 200 i positivi in Puglia. I morti salgono a 12

I numeri pugliesi

Salito a dodici il numero dei decessi in Puglia

La situazione in Italia

I casi di positività al Covid-19. Lo ha comunicato, nella serata di sabato 14 marzo, il presidente della Regionesulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 20.test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 232, dei quali 190 sono risultati negativi.suddivisi tra l'Area Metropolitana di Bari (11), la provincia di Lecce (10), la Capitanata (10), il brindisino (4), la Bat (due) e la provincia di Taranto (due).Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il conteggio della Regione non considera - o meglio: per il momento non l'ha citato - l'uomo andriese di 88 anni deceduto all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie nella notte tra venerdì e sabato, risultato positivo al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati. Sono quindi 12 i morti in regione.17.750, al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18 del sabato: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono, mentre 8372 persone sono ricoverate con sintomi (di questi 1518 occupano posti letto in terapia intensiva) e 7860 restano in isolamento domiciliare. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 21157.