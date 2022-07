Sette anni dalla morte di Mons. Martella: la diocesi lo ricorda

La Cattedrale di Molfetta ospiterà questa sera, 6 luglio, alle ore 19.00, la messa in suffragio di, scomparso il 6 luglio 2015. Ad officiare la celebrazione eucaristica sarà il suo successore, Mons. Domenico Cornacchia.L'intera diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ricorda il pastore e la guida spirituale a 7 anni dalla morte. Sulle pagine social il prelato salentino è ricordato con una sua frase: «Amo la Chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mia sposa, alla quale la Provvidenza mi ha destinato come Pastore e che ho cercato di servire con passione e abnegazione. Vi ho voluto bene e ve ne vorrò sempre».