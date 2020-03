Secondo caso di Coronavirus accertato a Bari

Arriva l'ufficialità del secondo caso di Coronavirus a Bari, che porta a sette il totale dei contagi accertati in Puglia.A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del dipartimento Promozione della salute Vito Montanaro:, dice Emiliano.Il caso del 29enne, militare di stanza in Lombardia, epicentro del focolaio più intenso, è stato ufficializzato domenica scorsa. «La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all'istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza», conclude il Governatore.