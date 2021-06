Seconda dose AstraZeneca per over 60: anticipazioni dal 14 al 16 giugno

Prosegue l'iniziativa della campagna vaccinale della ASL di Bari per anticipare le seconde dosi del vaccino Astrazeneca. Ecco il programma delle nuove disponibilità per la prossima settimana.Per tutte e tre le giornate si accede agli hub della ASL di Bari, in ordine alfabetico e in fasce orarie distinte:Cognome A- K mattina dalle 9 alle 13Cognome L- Z pomeriggio dalle 15 alle 19È necessario presentare la certificazione dell'avvenuta prima dose.