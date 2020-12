Scuole, cosa dice la nuova ordinanza di Emiliano

ordinanza 444 signed Documento PDF

La nostra testata lo aveva anticipato nella serata di ieri, 3 dicembre, prima che il nuovo DPCM fosse annunciato ed entrasse in vigore dalla mezzanotte: in Puglia, per ciò che concerne la scuola, sarebbe cambiato poco.In nottata il Presidente regionale Michele Emiliano ha infatti firmato la nuova ordinanza, la n. 444 del 2020, con cui disciplina lo svolgimento delle lezioniSi tratta in realtà di un documento quasi fotocopia rispetto al precedente pubblicato lo scorso 7 novembre.Per semplificare quanto accadrà sino alla pausa natalizia, va evidenziato cheDi mezzo ci sono le vacanze natalizie ed al rientro, ilnon solo le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma anche quelle delle superiori torneranno a svolgere lezioni in presenza e con l'accortezza della frequenza del 75% del totale degli studenti, così come previsto dalla nuova normativa nazionale. Ai genitori è lasciata in ogni caso facoltà di preferenza tra didattica a scuola o didattica a distanza.Alle dirigenze dei plessi andrà sempre il compito di assicurare eventualmente tutti gli strumenti tecnologici idonei a permettere agli alunni di non perdere alcuna lezione e di restare al passo con i compagni e le compagne di classe che invece si recheranno a scuola.A chiudere le disposizioni dell'ordinanza di Emiliano c'è il punto 5: «Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado - si legge - devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid».In allegato l'ordinanza emanata dalla Regione Puglia.