Scuola, presidi pugliesi soddisfatti: «Esclusa libertà di scelta tra presenza e didattica a distanza»

I presidi pugliesi aderenti all'attraverso una nota diffusa nella nottata a firma del presidente Roberto Romito, cercano di riassumere i passaggi salienti dell'ordinanza che il Presidente della Regione Puglia,, emanerà ad ore e che avrà ad oggetto le modalità di proseguimento dell'anno scolastico.Ieri sera, 19 febbraio, vi era stato un lungo e serrato confronto tra il Governatore e le parti sociali, con i sindacati che hanno infine revocato lo sciopero indetto proprio per lunedì prossimo grazie ad un paio di accorgimenti definiti essenziali per evitare la mobilitazione. .«In queste ultime ore - spiegano dall'ANP - si confermano purtroppo le previsioni, nell'evoluzione epidemiologica, di un. Questo aumento del rischio di contagio (sono diversi i casi anche nelle scuole giovinazzesi nelle ultime settimane) sarebbe dunque alla base della nuova ordinanza che sarà diramata nella giornata di oggi e avrà validità da lunedì 22 febbraio e fino al 5 marzo prossimo.L'Associazione Nazionale Presidi della Puglia ha quindi provato a riassumere quanto andrà in vigore e quale sia il loro punto di vista:«1.La valutazione del rischio condotta dal Governatore con la consulenza dei suoi organismi sanitari - si legge in una nota - comporta la "disposizione della didattica. Qualcuno, sbagliando, ha parlato di chiusura delle scuole: in realtà le scuole2. A questi ultimi - spiegano ancora i presidi pugliesi - le scuole, sulla base di una loro autonoma valutazione, potranno aggiungere lanon superando, tuttavia, il limite«Viene quindi a cadere - si sottolinea nel comunicato dell'ANP Puglia - la cosiddettasulla frequenza scolastica concessa impropriamente alle famiglie dalle precedenti ordinanze, che costituiva il principale motivo del nostro dissenso in quanto rappresentava una vistosa anomalia della nostra scuola rispetto a quella del resto del Paese, oltre che ad essere in clamoroso contrasto con i principi costituzionali e gli assetti ordinamentali della scuola italiana. Le motivazioni del nostro dissenso sono arcinote per essere state espresse in una lunga serie di precedenti comunicati, e non necessitano di essere qui ribadite.Questa "novità", unita all'avvio della campagna di vaccinazione di coloro che lavorano nelle scuole - è il commento finale -, ci permette invece di esprimere oggi - pur nell'avversa contingenza che porta le scuole stesse ad un'ulteriore restrizione -per una pronta ripresa del sistema scolastico pugliese. Che speriamo potrà ripartire con una rinnovata fiducia nella sua capacità di contrastare la pandemia e la povertà educativa da essa indotta soprattutto nella parte più debole e disagiata della popolazione scolastica».