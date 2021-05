e i militari della, nell'ambito dei consueti servizi rivolti al contrasto dei reati in genere, hanno scoperto e posto sotto sequestro un pozzo trivellato abusivamente all'interno di un autolavaggio sito alla periferia della città. Il titolare della ditta, invece, è stato denunciato.Ispezionando l'intero impianto di lavaggio, i box e gli autoveicoli in sosta, col supporto del personale dell'e dei tecnici delle società, i militari diretti dal maresciallo capohanno approfondito i controlli sino a rinvenire: gli inquirenti hanno accertato che la ditta non era dotata di un regolaredelle acque del piazzale, come prevedono le norme di legge.«I reflui - è specificato in un comunicato stampa dell'- sarebbero stati convogliati in una condotta che sversava direttamente in falda». Le acque reflue, in sintesi, anziché essere stoccate nelle apposite cisterne per poi essere opportunamente trattate e smaltite, sarebbero state convogliate attraverso una condotta in un pozzo trivellato e dunque direttamente nella falda acquifera. La scoperta ha portato ad un inevitabile sequestro, operato dainei giorni scorsi.Lo scarico abusivo, composto dal pozzetto e dalla condotta che conduce nella falda, è stato sequestrato: per il titolare della ditta, invece, è scattata la denuncia all'per aver violato il divieto di scarico diretto delle acque meteoriche in quelle sotterranee. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.