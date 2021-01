Scendono gli attualmente positivi al Coronavirus a Giovinazzo: sono 173

Sono stati resi noti questa mattina, 18 gennaio, i nuovi dati sulla curva epidemiologica a Giovinazzo.Il Sindacocon un post Facebook, ha ufficializzato l'attuale situazione, consul territorio cittadino. Dall'inizio della pandemia sono stati 488 i giovinazzesi che hanno contratto il virus edi essi sono guariti. Purtroppo ci sono state anchel'ultima ad inizio 2021.«La nostra curva piega leggermente verso il basso - ha scritto il primo cittadino -, tuttavia è ormai chiaro che in Puglia siamo ancora in emergenza e occorre non abbassare la guardia».Il dato pugliese racconta di una epidemia ancora in corso, a cui si somma la beffa della diminuzione dei vaccini richiesti con atto unilaterale di Pfizer. Ne arriveranno 11.700 in meno nei prossimi giorni.In giornata si riunirà ilper deliberare nuovi provvedimenti su sicurezza e contrasto alla diffusione del virus.