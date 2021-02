Scende il numero dei positivi Covid a Giovinazzo. Ma preoccupa la variante inglese

Sono stati aggiornati questa mattina, 17 febbraio, i dati sui contagi da Coronavirus-Sars CoV 2 a Giovinazzo.Secondo quanto riferito dal Sindaco,, c'è grande preoccupazione per la cosiddetta "variante inglese", più aggressiva ma al momento non più letale. «Pur se al momento siamo in zona gialla - ha spiegato con un post Facebook - le notizie in merito alla circolazione della cosiddetta variante "inglese" del virus destano molta preoccupazione. L'ultima circolare (risalente al 31 gennaio scorso) emanata dalla direzione sanitaria del Ministero della Salute indica nelle varianti del virus cosiddette "inglese", "sudafricana" e "brasiliana"I dati invece sull'accertata maggior gravità della malattia, sulla risposta adeguata dei vaccini attualmente disponibili, nonché sulla frequenza delle reinfezioniDico questo per portare ordine all'interno della discussione sulle varianti.Tuttavia - continua Depalma - l'unico dato certo che possediamo, ovveroQuesto inverno si sta rivelandoè la constatazione -: per coloro che lottano negli ospedali, per coloro che vorrebbero lavorare in serenità, per coloro che vorrebbero riguadagnare il proprio stile di vita, per coloro che vorrebbero abbracciare i propri cari, per il personale sanitario tutto (dai medici di base ai farmacisti, di soccorritori del 118 agli infermieri, dagli scienziati di laboratorio agli OSS sino a tutti coloro che lavorano nel comparto socio-sanitario) impegnati in prima linea a fronteggiare l'emergenza. Con l'arrivo del vaccino pensavamo di vedere la luce in fondo al tunnelPer questo motivo - ha spiegato il primo cittadino giovinazzese - noi sindaci siamo impegnati a dare maggiore impulso alle nostre Asl. In queste ore ci stiamo confrontando con un ritmo serrato proprio perché la circolazione delle varianti potrebbe metterci in seria difficoltà ed è bene condividere subito con voi la percezione di questo pericolo.Teniamo duro, verremo a capo di questa sfida difficile e logorante», è stata la sua amara conclusione.