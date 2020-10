Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La situazione dei contagi a Giovinazzo

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 18622 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione sabato 31 ottobre. I dati sono aggiornati alle ore 15:00. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 550266 test.(58 nelle ultime ore)., il 6.4% dei quali è ricoverato in ospedale () mentre il 93.6% (10668 persone) è in isolamento domiciliare. 84 pazienti (pari allo 0.8% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.I test effettuati sul territorio regionalesono stati 6279,dei quali (pari al 12.13%) hanno avuto riscontro positivo: 263 nel barese, 227 in Capitanata, 101 nel tarantino,59 nel brindisino, 25 nel leccese, sei relativi a residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota dei giorni scorsi è stato riclassificato e attribuito.24 gli attualmente positivi a Giovinazzo secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal Sindaco Tommaso Depalma.7688 Area Metropolitana di Bari4414 Provincia di Foggia1989 Provincia Bat1851 Provincia di Taranto1287 Provincia di Lecce1261 Provincia di Brindisi132 relativi a residenti fuori regioneSono stati purtroppo registrati ben dieci decessi nelle ultime ore: 7 nel foggiano, due nel brindisino, uno nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a226 Provincia di Foggia211 Area Metropolitana di Bari85 Provincia di Lecce70 Provincia Bat67 Provincia di Brindisi59 Provincia di Taranto5 residenti fuori Regione