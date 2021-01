Scambi Italia-Repubblica Ceca: Francesca Galizia ha incontrato nuovamente l'Ambasciatrice Hana Hubáčková

Nella giornata del 13 gennaio scorso, si è svolto a Roma un incontro-confronto all'interno dell'Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia tra la Presidentessa dell'Associazione Interparlamentare d'Amicizia Italia-Repubblica Ceca,, e la stessa Ambasciatrice ceca,L'appuntamento, non a caso è stato fissato agli esordi del 2021, ha segnato, dopo la lunga pausa dovuta alla diffusione del Covid-19, un nuovo inizio. Seppure la pandemia abbia sospeso progetti ed eventi importanti, che avrebbero dovuto realizzarsi nel 2020, l'impegno e l'entusiasmo di riprenderne le fila c'è tutto, tanto da parte dell'Ambasciatrice quanto da parte della parlamentare giovinazzese.«Relazioni culturali, politiche, economiche nel rispetto della antica amicizia e delle regole parlamentari dei due Paesi continuano ad essere i presupposti dell'Associazione Interparlamentare di Amicizia Italia-Repubblica Ceca e mi auguro che si possa presto riuscire a tornare alle attività di consolidamento dei rapporti esistenti tra le due nazioni», ha commentato la Deputata del MoVimento 5 Stelle.«Scopo dell'Associazione - ha quindi evidenziato - resta sempre quello dial fine di approfondire la reciproca conoscenza dei nostri Paesi, tenendo anche conto del fatto che molte nostre realtà imprenditoriali, accademiche e scientifiche possono instaurare con la Repubblica Ceca numerosi protocolli d'intesa ed iniziative di interesse rilevante. Il Covid-19 purtroppo ci ha impedito di portare avanti bellissime iniziative, tuttavia le idee restano in piedi e in questo nuovo anno proveremo a trasformarle in realtà, valorizzando e favorendo al contempo i legami d'amicizia e di solidarietà», ha concluso Francesca Galizia.