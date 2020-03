Sanificazione con l'ausilio degli agricoltori: il plauso di PrimaVera Alternativa

È arrivato quasi immediato, dopo la pubblicazione della notizia della sanificazione della città che avverrà nelle prossime ore con l'ausilio degli agricoltori, il plauso diDal movimento di opposizione guidato dal presidentetra quelli che avevano chiesto all'Amministrazione comunale un intervento in tal senso, arriva il "grazie" agli uomini delle nostre campagne, gente abituata a lottare che non intende restare ferma in questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese e si è messa a disposizione della comunità.Un auspicio che condividono tutti i giovinazzesi e quella della sanificazione messa in moto dall'Amministrazione è una misura che non risolve il problema, ma che in qualche misura può aiutare a contrastarlo.Si inizia questa sera alle 21.00.