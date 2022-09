Salvo Binetti alla Milano Fashion Week: «Anche i capelli raccontano la ritrovata normalità»

Se la tradizione vuole che gli occhi siano lo specchio dell'anima, la recentissima Milano Fashion Week ci insegna che anche i capelli sono il riflesso della propria personalità. Ce lo rivela, hair stylist molfettese che per il brand TONIPELLEGRINO Art & Science ha partecipato all'edizione 2022 della. Una settimana di intense e differenti collaborazioni con numerosi brand.«Siamo giunti all'ottava edizione della MFW a cui partecipiamo come brand e stavolta è stato ancora più entusiasmante e impegnativo, ma anche diverso dal solito. Tutti i brand sono tornati a sfilare dal vivo in presenza dopo due anni travagliati di pandemia: è stato un bellissimo ritorno e abbiamo potuto collaborare al fianco di grandi brand come Mangano, Calcaterra, Vaishali e Hui. Particolarmente interessante è stata la collaborazione con About You, che quest'anno alla MFW ha portato un vero e proprio contenitore artistico – il AYFW Village – per il quale ogni giorno ci siamo dedicati a quattro sfilate diverse».«In maniera molto chiara si è notato il focus tutto concentrato su capelli molto naturali, ben strutturati e curati ma lontani dagli eccessi e dagli estri a cui eravamo abituati».«Sicuramente è il segno della ripresa dalla pandemia: siamo tornati tutti più con i piedi per terra a riassaporare finalmente la semplicità di prima. Dalla direzione avanguardistica che stava prendendo il settore c'è stata invece la tendenza a una ritrovata normalità. Questa naturalezza è stata però compensata dalla propensione da parte di numerosi brand a puntare su accessori (come i cappelli) molto colorati e particolari».«Direi la consapevolezza sempre più chiara che lo stile va inteso su misura per le persone. Ogni look deve essere proporzionato al viso e ai lineamenti, puntando molto sulla naturalezza. È in un certo senso anche un insegnamento per la vita: bisogna essere sempre sé stessi, anche con i propri capelli, migliorandosi senza esagerare, ma cercando la propria autenticità».