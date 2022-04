Ritrovato un 60enne scomparso a Bari: era a Giovinazzo

È stato rintracciato stamane, alle ore 11.00, a Giovinazzo,, 60enne di Bari, di cui si era persa ogni notizia dal 26 aprile scorso, dopo essere uscito per una passeggiata. L'uomo, scomparso da Bari, è stato rintracciato da, anche se non sono ancora chiari i motivi che l'hanno spinto ad allontanarsi.Il 60enne, in buone condizioni fisiche, girovagava in piazza Vittorio Emanuele II. Notato da una gazzella della, non aveva documenti con sé ed era in stato confusionale: è stato preso in consegna dai militari e condotto in caserma. Ed è lì che i familiari l'hanno raggiunto, riportandolo a Bari. Sono stati giorni di ansia per il nucleo familiare dell'uomo, che durante l'ultima puntata di, su Rai 3aveva lanciato un accorato appello non trattenendo le lacrime.Il suo ultimo avvistamento risaliva a pochi minuti prima delle ore 08.00 di martedì scorso in zona Policlinico, nei pressi del sottopasso di via Sella, mentre da una telecamera di videosorveglianza è stato possibile recuperare un'immagine che lo ritraeva verso la stazione di Bari. Da quel momento il buio per tutti i familiari e i conoscenti, che di lui non hanno avuto notizie. La famiglia, preoccupata -- aveva deciso di allertare le forze dell'ordine e denunciare il caso.Subito sono partite le ricerche, coordinate dalla, da parte deiLe attività, estese alla stazione del capoluogo, per capire se si fosse allontanato a bordo di un treno, non hanno dato esito fino al felice epilogo di oggi, quando il 60enne, abbracciato dai suoi familiari,