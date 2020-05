Ritrovate due tartarughe spiaggiate a Levante e a Ponente

Spuntanodella speciesul litorale giovinazzese, a Levante e a Ponente. A trovarle, negli ultimi giorni, alcuni cittadini che hanno subito allertato laIl doppio spiaggiamento è stato causato dalle mareggiate che hanno investito la litoranea giovinazzese nel corso degli ultimi giorni. Uno dei due esemplari era di piccole dimensioni (di lunghezza carapace) ed è stato ritrovato nei pressi del Sunshine, sul lungomare Esercito Italiano, mentre l'altro esemplare, di grandi dimensioni - un maschio adulto didi lunghezza carapace - era in località Trincea, sulla riviera Marina Italiana.Su entrambi i luoghi, come da prassi, sono intervenuti i militari dell', gli agenti di, i veterinari dell'e i volontari del: per gli esperti sarà difficile stabilire le cause precise delle due morti, per il pessimo stato di conservazione delle due carcasse che saranno recuperate nei prossimi giorni da una ditta specializzata, secondo le procedure di legge.​«Nulla di nuovo sotto il sole - affermadel-. Le tartarughe marine sono minacciate da numerose attività umane come. Le carcasse sono frutto di una sorta di pulizia naturale del mare. Quando i pescatori trovano tartarughe impigliate nelle reti o già morte per asfissia da annegamento, le rigettano in mare e le correnti poi le spingono sino a spiaggiarle. Il loro ritrovamento è una conseguenza delle mareggiate».Mareggiate che, nei giorni scorsi, hanno riportato alla cronaca ritrovamenti di altre carcasse di tartarughe marine. «In pochi giorni - prosegue - si sono susseguiti bennel tratto di costa fra Barletta e Bari». Decessi avvenuti per mano dell'uomo. Insomma, la morte di questi animali è dovuta essenzialmente all'attività umana: le tartarughe caretta caretta rappresentano la specie più diffusa,Per questo ilha ulteriormente intensificato un dialogo col settore della pesca che potrebbe contribuire al recupero di molte tartarughe per salvarle. Il nostro augurio è quello di non imbattersi ancora in altre tartarughe marine morte, ultimi resti delle mareggiate, sulle coste di Giovinazzo.