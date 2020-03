Ritiro pensioni da oggi: tutto ciò che dovete sapere

La nostra testata intende ancora una volta farsi carico di una informazione corretta e quest'oggi abbiamo inteso riprendere una notizia già data qualche giorno fa.Poste Italiane, infatti, aveva comunicato che le pensioni di aprile potranno essere ritirate dalla data odierna, 26 marzo. Ecco come.I titolari di un contodi un libretto di risparmio o di una, vedranno l'accredito effettuato oggi, 26 marzo.Tutti coloro che posseggono una carta di qualunque tipo possono provvedere a ritirare da unosenza doversi recare fisicamente in Posta.Tutti coloro i quali, invece, non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno recarsi agli sportelli di via Marconi seguendo questo calendario:È di fondamentale importanza che i lettori più avvezzi alla comunicazione con mezzi tecnologici si facciano carico di comunicare quanto sopra esposto a persone più anziane. Vi ricordiamo anche che, al fine di prevenire pericolosi assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza di un metro, la Polizia Locale di Giovinazzo ha predisposto sin da ieri un percorso obbligatorio per coloro i quali saranno costretti a ritirare la mensilità dall'Ufficio Postale di via Marconi. Agli altri, invece, il dovere di stare a casa.