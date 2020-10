Novità per chi viaggia.È stato attivato il servizio "Passaporto a domicilio" della Polizia di Stato, che permetterà ai cittadini richiedenti, spuntando semplicemente l'apposita casella in fase di richiesta del passaporto su Agenda on line (link) , di farsi recapitare il documento emesso dalla Questura di Bari presso il proprio domicilio."Passaporto a domicilio" è frutto di una convenzione tra Dipartimento di Polizia di Stato e Poste italiane. Il costo del servizio è pari a 9.05 euro che andranno pagati in contrassegno all'incaricato di Poste italiane al momento della consegna.