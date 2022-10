Risale il numero dei ricoverati per Covid in Puglia

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a domenica 23 ottobre 2022.Totale casi Puglia: 1.509.728Test effettuati in Puglia: 12.924.122Negativizzazioni: 1.486.183Decessi: 9148 (1 nelle ultime ore)Attualmente positivi in Puglia: 14.397Ricoverati: 163 (4 in più rispetto a ieri), compresi i 8 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri)Test effettuati in Puglia: 8.051Casi positivi: 1.018 (tasso di positività del 12.64%)336 Provincia di Lecce306 Area Metropolitana di Bari117 Provincia di Brindisi116 Provincia di Taranto90 Provincia di Foggia44 Provincia Bat5 casi di residenti fuori regione4 casi di provincia in via di definizione