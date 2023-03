Ripulita da scritte anche piazza San Salvatore (FOTO)

5 foto Ripulita da scritte piazza San Salvatore

Nelle scorse ore è stata ripulita da quelle ingombranti scritte presenti da anni anchenel cuore del centro storico giovinazzese, a due passi da piazzale Leichardt, luogo del passeggio serale da primavera sino all'autunno.Una operazione portata avanti dall'amministrazione comunale con idropulitrici a getto potente, che completa quella già effettuata sotto Palazzo Vescovile la scorsa settimana. Finalmente, come invocato più volte da queste pagine, piazza San Salvatore tornerà godibile anche alla vista.Ma l'assessore ai Lavori Pubblici e Decoro Urbano, resta focalizzato sulle cause di questo ennesimo intervento con danaro pubblico (oltre 5.000 euro complessivi): «Dopo aver ripulito le mura storiche - ci ha detto - stiamo ultimando anche questo intervento sulle pietre di piazza San Salvatore. Alla luce dei tanti atti di inciviltà perpetrati in danno alla città, dai pannelli che adornano la greenway ai giochi per bambini nei nostri parchi, tutti i trasgressori che verranno individuati con i sistemi di videosorveglianza, che ci sono e funzionano, verranno denunciati alle autorità competenti. Quindi il Comune sarà parte in causa sino alla definizione di un giudizio penale nei loro confronti, con annesse responsabilità che dovessero emergere in sede giudiziaria, premendo per l'eventuale corresponsione in sede civile dei danni acclarati».