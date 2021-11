Riprende a crescere il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo

Tutto secondo un copione annunciato nei giorni scorsi sia dalla Regione Puglia, sia dall'ASL Bari.Continuano a crescere i contagi da Covid-19 anche a Giovinazzo. I positivi sono passatidato cristallizzato al 2 novembre. Confermato anche il peggior dato dal 24 agosto scorso, nonostante ci si trovi in una situazione nettamente migliore rispetto ad un anno fa grazie alla campagna vaccinaleIl 1° novembre è stato registrato un contagio nella fascia di popolazione tra i 50 ed i 59 anni, fatto che non avveniva addirittura dal 12 agosto scorso. L'altro nuovo contagio riguarda una persona giovanissima, tra i 10 ed i 19 anni. Non sono state ufficializzate ospedalizzazioni e questo dato fa ben sperare per l'evoluzione dell'epidemia nei mesi autunnali ed invernali: chi è vaccinato con doppia dose, in genere, non finisce in ospedale.Dall'inizio dell'epidemia sono stati 1287 (+2) i giovinazzesi a contrarre il virus del Sars CoV2 e 1257 sono guariti (dato stabile). Le vittime ufficiali sono state 17, con decessi nel 2020 e 10 nel 2021, l'ultimo dei quali a metà maggio.