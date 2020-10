Revocati i domiciliari col braccialetto: torna in carcere un 25enne

Non ha più la disponibilità dell'immobile e dunque non può più scontare la pena ai domiciliari. Così l', trovandosi di fronte ad una situazione perlomeno singolare, gli aggrava la misura cautelare riportandolodagli arresti domiciliari, dove era detenuto per i reati di furto e ricettazione.Il protagonista è undi nazionalità rumena: l'uomo, ammesso alla misura della detenzione domiciliare col braccialetto elettronico (una forma di controllo da remoto, nda) in un appartamento di via Jacobellis, concesso da una sua connazionale per espiare la pena, s'è visto revocare la disponibilità dell'abitazione. A segnalare il problema sono stati i, nel corso dell'incessante attività di controllo delle persone sottoposte all'isolamento domiciliare.I militari, inoltre, hanno anche accertato da parte dell'uomo il mancato rispetto delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da. ​Il provvedimento scaturisce proprio dalla proposta, avanzata dagli uomini della, di un aggravamento della misura cautelare a cui lo stesso era sottoposto: l'ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e così per ilsi sono aperte le porte delMa non è l'unica attività degli uomini del maresciallo capo: lunedì, col supporto deie della, i militari hanno setacciato un autoparco alla periferia nord. Nel mirino, oltre ai consueti controlli di polizia giudiziaria, eventuali violazioni in materia ambientale.