Regionali, ora è ufficiale: Ivan Scalfarotto è candidato alla presidenza

è il candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione formata da. L'ufficializzazione, nell'aria da tempo, è giunta nella mattinata di domenica 21 giugno. Durissimo il colpo inferto dalle forze politiche guidate rispettivamente daal fronte di centrosinistra, che si presenterà perciò diviso all'appuntamento di domenica 20 e lunedì 21 settembre.Tutti gli appelli all'unità di, presidente ancora in carica e pretendente alla conferma, sono risultati vani, com'era nelle previsioni considerati i rapporti da tempo deteriorati tra l'ex Sindaco di Bari e i leader dei partiti che si sono ritrovati sulla candidatura del sottosegretario agli esteri.«Non sarebbe stato giusto costringere i pugliesi a scegliere fra tre populismi: quello antieuropeista della destra, quello di palazzo impersonificato da Michele Emiliano, quello della decrescita felice del Movimento 5 Stelle», ha affermato Scalfarotto. Inutili tutti gli appelli finalizzati alla ricerca di un'intesa, lanciati con sempre maggiore insistenza da esponenti - anche nazionali - del Partito Democratico.La partecipazione alla contesa elettorale di una seconda coalizione ascrivibile nel campo del centrosinistra frammenta inevitabilmente il quadro politico e rende ancora più complicato, a tre mesi esatti dal voto, il compito di Emiliano. Scalfarotto si aggiunge ad Antonella Laricchia, da mesi indicata quale competitor per il Movimento 5 Stelle e una lista civica che si aggiungerà a supporto e all'ex pentastellato Mario Conca che dovrebbe presentarsi alle urne con altre due liste. La situazione favorirebbe il centrodestra, specie nel caso in cui riuscisse a individuare un candidato unitario in tempi brevi.