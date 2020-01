Regionali, Antonella Laricchia è la prima sfidante ufficiale di Michele Emiliano

Sarà ancora una voltala candidata del MoVimento 5 Stelle al ruolo di governatore della Regione Puglia alle elezioni del prossimo maggio.La Consigliera regionale uscente ha superato il suo collega Mario Conca al ballottaggio tenutosi ieri, 23 febbraio, nelle urne virtuali di Rousseau.In totale hanno espresso il loro votoregolarmente registrati, che si sono divisi così«Ringrazio tutti - dichiara quest'ultima - quella di oggi non è in nessun modo la vittoria di una persona, ma di ciò che rappresentiamo. Ha vinto un'idea precisa di Movimento 5 Stelle attorno a cui si sono aggregate tantissime persone. Avremo i valori della fiducia e della responsabilità, il metodo della trasparenza, della partecipazione e dell'innovazione, gli obiettivi del lavoro, della legalità, della riduzione delle liste d'attesa e non solo».«Ho scelto di restare in silenzio in questi ultimi giorni perché il voto dovrebbe essere libero e consapevole - sottolinea Conca - ma ora posso dirlo, abbiamo avuto il merito di aver risvegliato coscienze, ravvivato fiammelle fioche e rivitalizzato i gruppi locali. Non ho chiesto a nessuno di votare per me, perché se vittoria doveva essere, doveva essere "colpa" di tutti. Ci abbiamo provato e sono contento per il risultato raggiunto, era una scelta di campo e, per tante ragioni, una lotta impàri. La battaglia quotidiana continuerà indefessa a difesa della collettività».