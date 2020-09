Referendum a Giovinazzo, il Sì oltre il 74%

Sono i risultati del referendum sul taglio dei parlamentari: il Sì al 74,89% contro il 25,11% del No

Anche a Giovinazzo ha vinto ilcondei voti. Sono i risultati, definitivi e diffusi dal sito web del, del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in vantaggio con ilcontro ildel No.votanti (pari al), su, che hanno partecipato al referendum sulla riforma della Costituzione hanno votato Sì () al taglio dei parlamentari (): il dato di Giovinazzo, che non si discosta affatto da quello nazionale (il Sì oltre il 69%), servirà ad attuare la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Il numero dei deputati passerà dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.Esulta il, che vede realizzato uno dei suoi cavalli di battaglia. Soddisfatto pure il, che legge il trionfo del Sì come il primo passo di una densa stagione di riforme.