Quarte dosi, flop della campagna vaccinale tra i giovinazzesi

Flop della campagna vaccinale per le quarte dosi anti-Covid tra i giovinazzesi.È quanto emerge dal report fornito dall. Il dato, cristallizzato al 28 aprile scorso, racconta dipazienti fragili over 60 ed over 80 vaccinati con la somministrazione di richiamo. Un numero basso, in linea tuttavia con quello di altri comuni limitrofi e che attesta sempre più come la necessità di un ulteriore dose di vaccino anti-Sars CoV2 sia percepito da una larga fetta della popolazione come superflua.L'auspicio è che nei prossimi mesi si possa mettere in sicurezza tutti coloro i quali hanno problemi di salute ed hanno superato i 60 anni, non esponendoli a forme severe della malattia.Dall'inizio della campagna vaccinale sono state 48.143 le somministrazioni effettuate su pazienti residenti a Giovinazzo: 17.541 hanno ricevuto almeno una inoculazione, 16.992 (pari al 95%) hanno completato il primo ciclo e 13.519 hanno fatto la terza dose (sono l'87% della popolazione vaccinabile).