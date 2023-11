Quali sono gli articoli più venduti online: ecco cosa dice l'Istat

Il dettaglio sui dati di vendita online forniti da ISTAT

PUBBLIREDAZIONALE

Con il mondo dela cambiare in maniera particolarmente vertiginosa nel corso degli anni, molte persone hanno deciso di cogliere la palla al balzo e inseguire le innumerevoliofferte dal web. Tra queste, il fenomeno degli e-commerce spicca sicuramente per remuneratività e. La possibilità di aprire uno store online – con costi di gestione notevolmente ridotti rispetto alla gestione di un– si rivela particolarmente interessante quando si intende iniziare un nuovo business. Aprire unpermette agli imprenditori o aspiranti tali di proporre in vendita gli articoli più disparati, pur dovendo tener conto di molteplici fattori.Indirizzarsi nei confronti di unè, infatti, uno step necessario per poter iniziare col piede giusto. Sapere quali sono le tipologie di articoli che generano più vendite nel web potrebbe interessare soprattutto a chi riflette sull'opportunità di avviare un; infatti, prima di aprire un eCommerce è importante sapere quale sia il settore più redditizio, anche perché – al di là del fatturato – il tipo di prodotti che si andranno a trattare incide anche sulla scelta degli imballi (in alcuni casi ad esempio è preferibile un imballaggio con il cartone ondulato in altri un'imbottitura con) e sugli spazi necessari per il magazzino, oltre che sulle strategie di branding da seguire per sponsorizzare i propri articoli.Insomma, aprire un e-commerce richiede il compimento di una serie di, tenendo anche conto che – questo specifico paradigma del fare business – è, ormai, noto al pubblico di massa, venendo preso di mira nei piani di espansione non più soltanto da grandi brand o da imprenditori, ma anche dae negozi fisici che intendono ampliare il proprio target grazie alle possibilità offerte dal digitale e ai molteplici vantaggi di avere un. Nelle prossime righe, andremo a scoprire, tenendo conto di un'indagine effettuata dalla Istat, quali sono i prodotti più venduti in rete , in modo da fornire uno spunto da cui partire per trarre le proprie conclusioni prima dell'apertura di un e-store.Quanto registrato sulle indagini ISTAT lascia evincere un utilizzo sempre crescente della tecnologia da parte degli italiani per compiere i loro acquisti. Nella fattispecie, è bene puntualizzare come il periodo storico affrontato – specialmente nel biennio di pandemia – abbia conferito unasempreai mezzi di comunicazione digitali e, in particolare, ali store online. Stando a quanto riscontrato tra 2020 e 2021, l'uso dellee dell'informazione da parte di famiglie e ricercatrici è diventato preponderante, con un importante cambiamento delle abitudini degli italiani ad avvalorare quanto affermato.Il commercio elettronico ha riscontrato un aumento, nel, delin un campione di popolazione di 14 anni e più. Nei 12 mesi precedenti all'intervista, in cui circa un terzo del target ha ordinato o comprato merci o servizi nei tre mesi precedenti. Le indagini lasciano evincere come, a comprare maggiormente, siano gli uomini, residenti al nord, soprattuttoPer quanto riguarda il tipo di merci principalmente acquistate, troviamo al primo posto i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori. Subito dopo, il campione si è indirizzato su articoli per la casa, mobili,, film e serie in streaming o in download. I dati raccolti parlano chiaro, insomma, affermando una propensione sempre più forte dellanei confronti della vita digitale e delle opportunità offerte dalle piattaforme di acquisti online, tra prezzi vantaggiosi e attività H24.