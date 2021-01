PVA su annullamento atti Settore Urbanistica e Lavori Pubblici: «Cronaca di un disastro annunciato»

«Una notizia destinata certamente a sconvolgere la vita politica ed amministrativa locale».Ne è certail movimento civico di opposizione che ieri sera ha voluto rendere pubblico quanto sancito dal Collegio dei Revisori, l'organo preposto a vigilare sulla regolarità tecnica e contabile della gestione amministrativa degli enti comunali.Lo ha fatto attraverso una diretta Facebook del suo leader, il Consigliereil quale ha raccontato che il Collegio «ha formalmente richiesto all'Amministrazione Comunale didi nomina del Dirigente del Settore Urbanistica posti in essere dalla Giunta Comunale e dal Sindaco e di revocare e/o annullare tutti gli atti da quest'ultimo emanati, dalla data del suo pensionamento (1 novembre 2020) sino ad oggi,».Tantissimi gli atti, come ha ricordato de Gennaro, che rischiano di «diventare carta straccia e di non avere alcuna validità giuridica».«Quasi tre mesi di attività amministrativa in materia urbanistica e dei lavori pubblici svolta in palese violazione delle leggi vigenti - ricorda quindi una nota successiva alla diretta giunta da PVA -., che pone in dubbio la validità dell'attività amministrativa, da cui potrebbero scaturire ingenti danni erariali. Una cui l'amministrazione Depalma irresponsabilmente ed arrogantemente non ha cercato di sottrarsi neanche dopo l'allarme lanciato con i propri esposti da PrimaVera Alternativa ed il parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, a cui lo stesso Depalma si era rivolto per chiedere lumi».La Sezione pugliese della Corte dei Conti, nella sua deliberazione n. 107/2020/PAR del 25 novembre 2020, aveva tuttavia esplicato chiaramente quanto messo nero su bianco e cioè che «un rapporto dirigenzialeIl commento diè inevitabilmente tra lo sprezzante e l'ironico: «Ma Depalma & Co., pur recependo il parere della Corte dei Conti, hanno deciso clamorosamente di disattenderlo,Il 5 gennaio 2021 è dovuta intervenire perfino la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato della Funzione Pubblica a ribadire la richiesta all'Amministrazione di annullare e/o revocare l'incarico dirigenziale, nonché richiamare il Collegio dei Revisori di intervenire nella vicenda per esercitare le prerogative attribuitole dalla legge​».«Un epilogo che comprova - si sottolinea - ulteriormenteUn'attività amministrativa, a questo punto, paragonabile ad una partita di Monopoli in cui la Città è costretta continuamente a tornare indietro senza passare dal via, senza trarre perciò alcun beneficio dalla sua azione e lasciando dietro di sé gravi danni per l'intera cittadinanza», è la chiusa tra amarezza e sarcasmo.