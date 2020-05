PVA e PD contro l'Amministrazione: «C'erano una volta le aree a verde di quartiere»

Il Consiglio comunale di martedì scorso, 19 maggio, si è occupato, tra gli altri argomenti, anche dell'istanza presentata da un privato, riguardante una riconversione dell'area dell'ex. Una idea che non piace affatto acon una palese manifestazione di dissenso mostrata anche durante la massima assise dai rispettivi Consiglieri.«Quella andata in scena nel Consiglio comunale di martedì sera - spiegano dai due partiti di opposizione - è stata una brutta pagina dell'urbanistica giovinazzese. La maggioranza ha infatti deciso di trasformare gli oltrePVA e PD richiamano le Norme di Attuazione del Piano Regolatore, in particolar modo l'articolo 32 (citato nell'assise in videoconferenza da Daniele de Gennaro) che «consentiva esclusivamente - si legge ancora nella nota - la realizzazione di giochi per bambini, biblioteche all'aperto, impianti sportivi, bar, chioschi». Con questo provvedimento, invece, raccontano le opposizioni «si potrannoGli oppositori non hanno dunque dubbi e parlano apertamente di «una brutale scelta urbanistica operata al di fuori della pianificazione organica del redigendo Piano Urbanistico Generale, da mesi fermo al palo. Una variante urbanistica che riteniamoperché, contrariamente a quanto affermato nella delibera approvata, le aree a verde pubblico».I Consiglieri di centro-sinistra avevano anche mosso una «eccezione pregiudiziale [...] con cui si chiedevaanche in considerazione di un recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, che chiamato proprio a giudicare sull'art. 32 si era così espresso: "(…) le aree a verde pubblico per giurisprudenza amministrativa consolidata danno vita a vincoli conformativi e quindi per loro natura a durata temporale illimitata"».non hanno nessuna intenzione di tacere davanti ad una decisione di questo genere e pongono interrogativi amari: «Quale interesse pubblico hanno perseguito Depalma, Stallone e l'intera maggioranza privando la città di oltre 3.000 mq di aree a verde? Cosa ci guadagna la nostra comunità a fronte di una perdita così alta di aree a verde? Ancora una volta siamo dinanzi ad una scelta politica, che contrasteremo in ogni sede, che attribuisce enormi vantaggi a pochi privati a svantaggio dell'intera comunità giovinazzese!», la conclusione.