Puglia Outlet Village di Molfetta inaugura i nuovi spazi New Balance e Ciesse Piumini

Domani,accoglie l'apertura del nuovo negozioche conferma l'ottima ripartenza della, capace di attirare subito dopo la riapertura una serie di marchi di aziende di alto profilo nazionale e internazionale. Proprio come il, in cui si uniscono brand internazionali comecon le migliori calzature sportive per uomo, donna e bambino proposte insieme a capi d'abbigliamento e accessori di grande qualità.Il motto di" racchiude proprio tutta la filosofia di questo nuovo Concept, che si dimostra perfettamente in sinergia con la mission dellasull'Adriatico, sempre attenta alla qualità e all'eccellenza dei marchi proposti.nasce a Boston agli albori del '900 come produttrice di archi e supporti plantari. Si specializza in azienda sportiva intorno agli anni '70, crescendo fino a diventare oggi una delle più importanti company leader mondiali del settore. La sua filosofia deriva dal fatto che un prodotto di qualità superiore si vende molto di più per le sue caratteristiche e qualità tecniche, che grazie a una celebrità dello sport che lo indossa e lo promuove a pagamento. Questa è la scelta fatta negli anni '90 e mai rinnegata. Da oltre cento anni l'azienda continua a produrre scarpe sportive di alta qualità, fedeli ai valori originali di "integrità", "lavoro in team" e "soddisfazione totale del consumatore".La storia dicomincia nel 1976 grazie a Silvano Cinelli, le cui iniziali formano il nome di Ciesse. Fin dagli esordi, la sua anima si lega indissolubilmente alla natura, all'autenticità, alla libertà. Il noto brand realizza capi di alta qualità facendo ricorso a materiali allora d'avanguardia. Il logo è il ligrone: un raro felino nato da un leone del Kenya e una tigre del Bengala. Esso incarna perfettamente lo spirito e le radici del brand.