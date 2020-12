Prossima apertura Mondadori Bookstore in Corso Umberto I a Molfetta

È ormai imminente l'apertura di un nuovo spazio tutto dedicato alla cultura, alla letteratura e all'immaginazione: aprirà a Molfetta in Corso Umberto I numero 43 il Mondadori Bookstore, ampio open space che proporrà in città un nuovo concept di punto vendita. Libri per ogni tipo di lettore, dall'appassionato di romanzi allo scopritore di nuovi talenti letterari, e per chi vuole conoscere le ultime proposte del mercato, il Mondadori Bookstore di Molfetta offrirà gratuitamente un servizio online di consigli per le letture con rubriche video giornaliere e settimanali.Non solo libri, ma anche uno spazio aperto al pubblico che sarà un vero e proprio regalo alla città appena l'emergenza Covid lo permetterà: collaborazioni con le scuole, letture animate, il Mondadori Bookstore dedicherà un grande settore ai bambini, con libri perfetti per i lettori più piccoli e una selezioni di giochi per coltivare anche nei più piccini la passione per la lettura.L'allestimento ormai è quasi terminato, il Mondadori Bookstore aprirà giovedì 3 dicembre a partire dalle ore 10.00: lo staff vi aspetta invitando i lettori al rispetto delle norme di distanziamento.