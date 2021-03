Presentato il nuovo Comitato Feste Giovinazzo

Bisognerebbe ringraziarli uno ad uno per l'impegno che stanno profondendo e che ci metteranno fino ad agosto per far vivere ai giovinazzesi festeggiamenti sobri ma carichi di emotività.È stato presentato ieri sera, domenica 21 marzo, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, il nuovoguidato per il quarto anno consecutivo dal confermatissimo presidenteMolte le conferme, di quegli uomini e quelle donne che non se la sono sentita di cedere il testimone ad altri proprio in periodo di pandemia, dopo un'edizione (quella del 2020) che ha lasciato poco spazio a tutto ciò che non era liturgico.E forse anche quest'anno sarà così, con un'emergenza sanitaria infinita che in agosto non potrà essere del tutto superata e che metterà a dura prova la macchina preparatrice.La promessa è sempre la stessa, anche in questo che sarà necessariamente l'ultimo anno con Dagostino presidente: cercare di organizzare festeggiamenti sobri e che seguano i dettami di, dando sempre il massimo per Lei, la Madre e la Signora di tutti i giovinazzesi,Perché è Lei che dev'essere sempre al centro di tutto e questa pandemia dovrebbe avercelo fatto capire una volta di più.Di seguito tutti i nomi.Gaetano DagostinoGino Iride - Roberto MartiniLino PaciulliFlorinda Bavaro, Francesco Bavaro, Michele Bavaro, Raffaele Bavaro, Giovanni Cannato, Giuseppe Cervone, Stefano Dagostino, Michele Defronzo, Maria Laura Devenuto, Michele D'Ambrosio, Anna Fiorentino, Mirella Gagliardi, Nicola Gagliardi, Alfonso Lasorsa, Teresa Maldarella, Nicola Martinucci, Saverio Marzella, Luigi Mastandrea, Nicola Mastrototaro, Michele Mezzina, Michele Nacci, Cosimo Picca, Nicola Piscitelli, Rita Schino, Giangaetano Tortora, Paolo Turturro.