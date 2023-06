Premio Strega, incontro pubblico con i finalisti a Bisceglie

Si terrà sabato 1 luglio, lungo la scalinata di via Porto a Bisceglie, l'incontro pubblico organizzato dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro con i finalisti del Premio Strega.Rosella Postorino, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri saranno i protagonisti della serata, a ingresso gratuito, condotta dalla giornalista Alessandra Tedesco e arricchita dalla letture dell'attore Valerio Aprea.La proclamazione dei finalisti si è svolta mercoledì 7 giugno al Teatro Romano di Benevento. Il più importante premio letterario italiano sarà assegnato ad un autore fra Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), la scomparsa Ada D'Adamo con Come d'aria (Elliot), Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo) e Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori).Premio Strega a Bisceglie è promosso da Vecchie Segherie Mastrototaro con il patrocinio del Comune di Bisceglie si ringraziano Mastrototaro Food, Mastrototaro Wood, Italiana Assicurazioni di Giuseppe Di Luzio, Banca Reale, Circolo dei Lettori Bisceglie e Libri nel Borgo Antico.Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca, sponsor tecnico IBS.it.