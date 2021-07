Potenziamento centri estivi, on line avviso del Comune di Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo intende promuovere e sostenere iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresaIl fine dell'iniziativa è offrire ai minori un luogo protetto in sui sperimentare attività di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale. Allo stesso tempo, il servizio ha anche l'obiettivo di supportare le famiglie nella conciliazione tra impegni lavorativi e l'accudimento dei figli in età scolare.Con questi intenti, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico sul sito ufficiale www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio, al fine d raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o privati, organizzazioni, imprese sociali e altre categorie visionabili nell'avviso che avranno il compito di elaborare e presentare uno specifico progetto.Le proposte dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 16 luglio al seguente indirizzo mail del Comune : servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it