Ponte natalizio: le farmacie di turno a Giovinazzo

In un momento storico di assoluta emergenza come quello che stiamo vivendo, in tanti hanno bisogno di un punto di riferimento anche dopo l'orario di chiusura delle farmacie o nei giorni di festa.In quest'ottica vi proponiamo l'elenco delle farmacie di turno nei giorni dal 24 al 27 dicembre.Un particolare grazie va rivolto ai farmacisti giovinazzesi che in tutti questi mesi di emergenza hanno saputo, con grande sforzo, sostenere il peso delle tante esigenze di una popolazione spesso spaesata o impaurita.