Pasqua
Pasqua
Vita di città

Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network

In un periodo storico drammatico, l'appello alla rinascita umana

Giovinazzo - domenica 5 aprile 2026
C'è una parola che attraversa questa giornata e parla a tutti, al di là di ogni credo: rinascita. Come avviene in natura, la rinascita è una possibilità concreta, fragile ma splendente, che può riguardare ciascuno di noi.

In un tempo segnato da conflitti e divisioni, con il frastuono drammatico delle guerre che sembra non lasciare spazio al silenzio e alla quiete, la Pasqua può diventare un'occasione per ripartire da dentro noi stessi.

Ascoltare, comprendere, scegliere con maggiore consapevolezza: con piccoli gesti può prendere forma qualcosa di più grande. Una pace che non resta individuale ma si estende, si moltiplica nei gesti quotidiani, nelle parole che usiamo, nelle relazioni che costruiamo. È una pace che non fa notizia, ma cambia lentamente il mondo.

Il nostro invito è a coltivare attenzione, e a praticare il rispetto e la cura verso gli altri senza eroismi, ma nel nostro piccolo quotidiano, a far rifiorire, ognuno nel proprio spazio, quel piccolo mondo che abitiamo ogni giorno.

Perché ogni rinascita, anche la più silenziosa, è già un passo verso qualcosa di condiviso, verso un cambiamento piccolo ma significativo.

La redazione del Viva Network e tutto lo staff di InnovaNews augura a tutte e a tutti una Pasqua di pace, dentro e fuori.
  • Pasqua
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
Altri contenuti a tema
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua Religioni Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua Tutti gli orari delle celebrazioni della resurrezione di Cristo
Pasqua con nuvole al mattino su Giovinazzo Territorio Pasqua con nuvole al mattino su Giovinazzo Massime sino a 21°
Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Religioni Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Stasera la celebrazione della Resurrezione di Cristo
Pasqua 2025, il messaggio di auguri di monsignor Cornacchia Chiesa locale Pasqua 2025, il messaggio di auguri di monsignor Cornacchia Il prelato: «La pace non è solo il frutto della vittoria di Cristo sul male, ma anche il dono che Egli affida ai suoi discepoli»
Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Celebrare la pace e rafforzare il senso di comunità, per coltivare la speranza
Dolci di Pasqua, per 4 famiglie pugliesi su 10 è fai da te Attualità Dolci di Pasqua, per 4 famiglie pugliesi su 10 è fai da te Dai taralli glassati pasquali all’agnello di pasta di mandorla, fino alle puddhriche leccesi e alle scarcelle baresi
Pasqua in Puglia, i ristoranti già sold-out per i pranzi di famiglia Attualità Pasqua in Puglia, i ristoranti già sold-out per i pranzi di famiglia La maggior parte propone un menù fisso, ma c'è chi offre la possibilità di ordinare alla carta
Pace, speranza, rinascita: Buona Pasqua ai lettori di GiovinazzoViva Pace, speranza, rinascita: Buona Pasqua ai lettori di GiovinazzoViva Che sia un giorno benedetto dalla luce. Gli auguri dalla redazione del Viva Network
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
4 aprile 2026 TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
4 aprile 2026 Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto "
4 aprile 2026 Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto"
Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
3 aprile 2026 Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
3 aprile 2026 Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.