Religioni
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Tutti gli orari delle celebrazioni della resurrezione di Cristo
Giovinazzo - domenica 5 aprile 2026
La domenica di Pasqua rappresenta l'arrivo di una Settimana Santa intensissima, che ha visto migliaia di fedeli partecipare ai riti della pietà popolare e alle celebrazioni eucaristiche. Oggi, domenica 5 aprile, le parrocchie giovinazzesi ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno il culmine dell'anno liturgico cristiano. Di seguito il programma completo a beneficio dei fedeli.
PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 11.00 ed ore 19.00 - Santa Messa solenne.
PARROCCHIA SAN DOMENICO
Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Sante Messe alle 8.00, 10.30, 19.00.
PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Sante Messe alle 8.30, 10.30, 11.45 e 19.00.
SANTUARIO SS CROCIFISSO
Sante Messe alle 8.00 ed alle 19.00.
PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 11.00 ed ore 19.00 - Santa Messa solenne.
PARROCCHIA SAN DOMENICO
Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Sante Messe alle 8.00, 10.30, 19.00.
PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Sante Messe alle 8.30, 10.30, 11.45 e 19.00.
SANTUARIO SS CROCIFISSO
Sante Messe alle 8.00 ed alle 19.00.