Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua

PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA

PARROCCHIA SAN DOMENICO

PARROCCHIA SANT'AGOSTINO

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA

SANTUARIO SS CROCIFISSO

Larappresenta l'arrivo di una Settimana Santa intensissima, che ha visto migliaia di fedeli partecipare ai riti della pietà popolare e alle celebrazioni eucaristiche. Oggi, domenica 5 aprile, le parrocchie giovinazzesi ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno il culmine dell'anno liturgico cristiano. Di seguito il programma completo a beneficio dei fedeli.Ore 11.00 ed ore 19.00 - Santa Messa solenne.Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.Sante Messe alle 8.00, 10.30, 19.00.Sante Messe alle 8.30, 10.30, 11.45 e 19.00.Sante Messe alle 8.00 ed alle 19.00.