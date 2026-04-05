Sepolcro vuoto - Pasqua
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Religioni

Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua

Tutti gli orari delle celebrazioni della resurrezione di Cristo

Giovinazzo - domenica 5 aprile 2026
La domenica di Pasqua rappresenta l'arrivo di una Settimana Santa intensissima, che ha visto migliaia di fedeli partecipare ai riti della pietà popolare e alle celebrazioni eucaristiche. Oggi, domenica 5 aprile, le parrocchie giovinazzesi ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno il culmine dell'anno liturgico cristiano. Di seguito il programma completo a beneficio dei fedeli.

PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 11.00 ed ore 19.00 - Santa Messa solenne.

PARROCCHIA SAN DOMENICO
Sante messe alle 8.00, 10.30 e 19.00.

PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Sante Messe alle 8.00, 10.30, 19.00.

PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Sante Messe alle 8.30, 10.30, 11.45 e 19.00.

SANTUARIO SS CROCIFISSO
Sante Messe alle 8.00 ed alle 19.00.





  • Pasqua
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