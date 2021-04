Pasqua di Resurrezione: tutti gli orari delle messe a Giovinazzo

Memoria della Resurrezione del Signore - Domenica 4 aprile 2021

Sarà festa, nonostante la pandemia in corso, per celebrare laanche a Giovinazzo. Si celebra la vittoria della Luce del Signore sulle tenebre e sulla Morte.Quest'oggi, domenica 4 aprile, la comunità cattolica si riunirà nelle parrocchie per festeggiare lamomento liturgico centrale per la Chiesa. Tante le celebrazioni che i parroci giovinazzesi ed i Frati Cappuccini hanno programmato per questa giornata. In chiesa, lo ricordiamo ancora, si accede con mascherina indossata, ci sono posti contingentati e bisogna igienizzarsi le mani in ingresso ed in uscita, senza poter sostare sui sagrati dopo le celebrazioni.Di seguito tutti gli orari delle celebrazioni eucaristiche.Ore 10.00 - Celebrazione EucaristicaOre 11.30 - Celebrazione EucaristicaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Solenne Celebrazione EucaristicaSante Messe - Ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00Sante Messe - Ore 8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00 (tutte presso la chiesa del "Carminiello")Sante Messe - Ore 8.30; 10.00; 11.30; 19.00Sante Messe - Ore 8.30; 10.00; 11.30; 19.00Sante Messe - Ore 8.00; 18.30