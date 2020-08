Omaggio a Battisti e Mina: l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di nuovo a Giovinazzo

L'appuntamento è per stasera alle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II

Nuovo appuntamento con la musica d'autore, quello che potranno godersi i giovinazzesi questa sera, 8 agosto, a partire dalle ore 21.00, in piazza Vittorio Emanuele II.Torna, a distanza di pochi giorni nella nostra cittadina, l'. L'appuntamento è inserito nel cartellone di eventi che il Comune di Giovinazzo ha potuto organizzare in una estate caratterizzata dalle misure anti-Covid.Il programma che sarà presentato questa sera è intitolato, un omaggio a due tra i più grandi protagonisti della musica leggera italiana. Direzione ed arrangiamenti saranno curati dal MaestroIl repertorio di Battisti e della "tigre di Cremona", Anna Maria Mazzini in arte Mina, sarà ancor più affascinante nella versione che si avvarrà delle note della chitarra del bravoe del sax tenore soprano di. Le voci soliste sono una garanzia nel panorama pugliese:con le prime due che già furono protagoniste a Giovinazzo dell'omaggio a Domenico "Mimmo" Modugno nel luglio di due anni fa (in foto, ndr).L'ingresso, fino ad esaurimento posti, è gratuito. Si entra nell'area con posti a sedere distanziati solo indossando i dispositivi di protezione individuale.