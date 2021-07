Oltre 21.600 dosi di vaccino somministrate a cittadini di Giovinazzo

Sonole dosi di vaccino anti-Covid somministrate a cittadini residenti a Giovinazzo, distribuite nei vari centri allestiti a Molfetta, Bitonto, Terlizzi, al Policlinico di Bari, in Fiera del Levante e nei vicini quartieri baresi di Santo Spirito e Catino.Sono invece 13.751 le seconde dose inoculate a residenti giovinazzesi e(questo è il dato più importante) sono coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale. I numeri sono stati forniti dallae sono cristallizzati al 15 luglio.Dati confortanti, ma che non lasciano tranquilli. Troppe ancora le persone che non hanno concluso l'iter di immunizzazione e diversi i rallentamenti nella campagna vaccinale nelle ultime settimane per mancanza di dosi.Una nuova accelerata aiuterebbe a prevenire un ulteriore autunno caldo che il nostro sistema ospedaliero non potrebbe permettersi.