Nuovo impianto di illuminazione al mercato giornaliero di Giovinazzo

Buone notizie per il mercato giornaliero di Giovinazzo. Dalla giornata di ieri, 27 luglio, è entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione che consentirà non soltanto un oggettivo risparmio in termini di consumi - fanno sapere da Palazzo di Città - ma anche maggiore sicurezza e comfort per gli operatori mercatali, che fa seguito al rifacimento dell'intero blocco dei servizi operato due anni or sono.«Anche questo è un piccolo impegno mantenuto - ha detto il sindaco Tommaso Depalma -, compatibilmente con le risorse di cui disponiamo Ne avevamo parlato con gli operatori del settore, abbiamo occhi su tutto, sappiamo che in quel mercato ci sarebbero da fare altri interventi di miglioramento e di piccola riqualificazione, ma non dispero prima di fine mandato di destinare altre somme per quel luogo che vede interessati sia i lavoratori, ai quali va tutto il nostro sostegno, sia i tanti cittadini che utilizzano quella struttura».Un intervento di circa 10mila euro che tuttavia darà una immagine differente di un'area frequentata quotidianamente da centinaia di cittadini e cittadine giovinazzesi.Un segno d'attenzione che ha rimarcato anche l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo: «Abbiamo voluto rimarcare - ci ha detto - con un'azione concreta la nostra vicinanza costante agli operatori mercatali, che ci hanno segnalato anche problematiche a cui, come affermato dal sindaco, speriamo di far fronte. Continua il nostro impegno per un efficientamento energetico (migliore resa, minori costi) di tutta la città di Giovinazzo anche in spazi commerciali dal grande rilievo per l'utenza», ha quindi concluso.