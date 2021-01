Il mercato giornaliero di Giovinazzo 30 anni fa: la memoria condivisa di Pasquale Nacci (VIDEO)

Social Video 7 minuti Il mercato nel perimetro della Villa Comunale

Una comune giornata al mercato giornaliero di Giovinazzo che diventa memoria storica di una comunità.Il video che vi proponiamo appartiene all'archivio personale delinnamorato della sua Giovinazzo, il quale nel, 30 anni fa esatti, decise di filmare una quotidianità condivisa lungo il perimetro di; una semplice eppure (con gli occhi di oggi) straordinaria quotidianità, che riporta alla mente volti, sorrisi e parole che non andranno perduti.Il suo è un omaggio alla Giovinazzo che era e che non c'è più, ma anche un contributo (è scritto in principio) per le nuove generazioni, per quelli che oggi hanno 25 o 30 anni ed ilnon lo hanno mai visto, anzi mai "vissuto".La musica, le auto ormai non più in produzione da tanto tempo, le stesse facce di alcune persone riprese sono servite a cristallizzare un tempo che è stato, senza pretese di giudicare, bensì di ricordare, di riannodare i fili di una memoria cittadina semplice eppure essenziale per definire il concetto di "comunità".ed oggi, anno Domini 2020, ci regala una carezza in un filmato amatoriale che ha il pregio indiscutibile di riportarci a camminare lungo quelle strade che conosciamo tutti benissimo e a sbirciare su quelle bancarelle con un sorriso che affiora inevitabile, accompagnato subito dopo da un piccolo magone per il tempo trascorso e la gente che non è più con noi. Vi entriamo, camminiamo con lui ed ascoltiamo voci, respiriamo quasi quell'aria zeppa di odori contrastanti e ricordiamoci come eravamo e cosa sognavamo, in un giorno allora uguale agli altri e che oggi si perpetua grazie a quelle riprese.Un video che, con semplicità, diviene una prodigiosa macchina del tempo.Quel mercato giornaliero, con le nuove norme sanitarie, non sarebbe più riproponibile, ma anche per questo è emblematico di un periodo storico ormai passato.Era ieri o al massimo l'altro ieri, così almeno credevamo.Ed invece, non appena ci siamo voltati, abbiamo capito che i ricordi degli inizi degli anni '90 erano rinchiusi in una scatola malinconicamente già piena di polvere, ma da cui sono saltate fuori emozioni ancora vive che ci hanno fatto sussultare dentro.