Noctiluca miliaris, l'alga che fiorisce e fa diventare il mare rosso

Sono state molteplici, nelle ultime ore, le segnalazioni di lettori allarmati dalla presenza di macchie tra il marrone ed il rossastro lungo il litorale giovinazzese, compresa l'area portuale, il litorale di Levante e quello di Ponente.E non sono state le sole, poiché diverse sono giunte dalla vicina Molfetta, da Santo Spirito e più a sud lungo la costa del capoluogo, fino a Mola di Bari, Polignano a Mare e giù sino ad Ostuni.Trattasi in realtà, come spiegato in un nostro articolo firmato da Nicola Miccione del 14 marzo scorso ( clicca qui ), della, un'alga nel suo periodo di fioritura, non dannosa per la salute, che dà all'acqua quella colorazione tra l'arancione ed il rossastro e di sera può talvolta assumere addirittura sfumature fosforescenti bluastre.I rilievi, già in marzo, erano stati effettuati dall', che avevano poi inviato i campioni all', da cui era giunto il responso.«Quest'alga - aveva spiegato già un mese fadel WWF Molfetta - ha la bioluminescenza, cioè la capacità di trasformare l'energia chimica in luminosa. E quindi di notte diventa di colore blu, impreziosendo il mare attraverso uno scintillio fluorescente».Un tempo fioriva in aree tropicali o subtropicali, ma da qualche anno, complici i cambiamenti climatici, il fenomeno si ripete anche in Adriatico.