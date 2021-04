Chiazze rossastre in mare a Giovinazzo. Ma è un'alga non dannosa

Molteplici segnalazioni sono giunte nelle scorse ore alla nostra redazione: a Levente come a Ponente, all'interno del porticciolo e più a Sud verso Santo Spirito, sono state avvistate chiazze tra il marrone ed il rossastro in mare. Tanti i giovinazzesi allarmati, ma in realtà la notizia è positiva.Si tratta, infatti, come avemmo modo di scrivere nell'aprile di un anno fa, della fioritura della, un'alga non tossica che di sera assume colore bluastro. E se si lancia un sasso in mare la chiazza può diventare verde fosforescente.«Quest'alga - aveva spiegato un anno fa Pasquale Salvemini del- ha la bioluminescenza, cioè la capacità di trasformare l'energia chimica in luminosa. E quindi di notte diventa di colore blu, impreziosendo il mare attraverso uno scintillio fluorescente».La presenza di quest'alga in Adriatico e lungo i nostri litorali è certamente sintomo di temperature medie che aumentano (fino a qualche anno fa erano presenti in aree subtropicali) e di mare calmo che ne favorisce la fioritura.