Niente contagi e decessi in Puglia: i dati aggiornati

CONTAGI DA INIZIO EMERGENZA

VITTIME IN PUGLIA

Il dato confortante è arrivato ieri pomeriggio:. E poi non ci sono stati contagi né decessi nelle ultime ore. Nessun positivo, dunque, su 1.038 tamponi effettuati. Il totale degli infettati da inizio pandemia è pertanto rimasto a 4.527 su 162.940 test orofaringei effettuati.I guariti salgono invece amentre i positivi sono in discesa: 218, uno dei quali è giovinazzese in attesa che arrivino notizie circa una sua negativizzazione. A casa si curano in 185 e in ospedale ci sono ricoverate 33 persone, ma appunto nessuna di esse è in terapia intensiva.Di seguito vi riportiamo i dati suddivisi per province di contagiati e vittime.1491 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1168 Provincia di Foggia659 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta Andria Trani280 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione154 Provincia di Foggia150 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta Andria Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regione