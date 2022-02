Netto calo dei contagi a Giovinazzo: tutti i numeri aggiornati

Respira Giovinazzo, respirano le famiglie piegate per troppo tempo dal Covid-19.Il calo degli attualmente positivi evidenziatosi sin da fine gennaio ha trovato conferme sostanziali nelle ultime due settimane. Secondo l'aggiornamento del Comune sulla scorta dei dati dell'ASL e della Prefettura di Bari, i positivi sul territorio comunale sono passati dai 359 del 2 febbraio ai 210 del 14 febbraio. In 12 giorni un calo complessivo di 149 unità.In particolare, in quel lasso di tempo sono state 189 le nuove infezioni da Sars CoV2 registrate tra i residenti e 286 persone si sono negativizzate. Solo 2 persone risultano tra gli ospedalizzati, ma non ci sono giovinazzesi in terapia intensiva.Da inizio pandemia, dunque, sono 2896 i giovinazzesi che si sono infettati e 2669 sono coloro i quali sono guariti. 17 purtroppo sono state le vittime, ma non si registrano ufficialmente decessi da metà maggio del 2021. Numeri che inducono ad un moderato ottimismo in vista delle prossime settimane, con l'auspicio che i dati nazionali portino davvero, come anticipato da alcune indiscrezioni,Tra il 2 ed il 14 febbraio sono stati 22 i contagi tra i bimbi e le bimbe dagli 0 ai 9 anni, 29 tra i 10 ed i 19 anni. Tra i ventenni le infezioni registratesi nel medesimo periodo sono invece state 7 e tra i trentenni 14. Nella forbice tra 40 e 49 anni i nuovi contagiati sono stati 28, la fascia più colpita, mentre tra i cinquantenni sono state 19. Tra i 60 ed i 69 anni sono stati ufficializzati altri 5 contagi, così come tra i 70 ed i 79 anni e tra gli ultraottantenni. Purtroppo si sono registrati altri 3 casi tra gli over 90, fascia fragilissima da tenere sempre sotto controllo.0-9 anni: 206 casi10-19 anni: 359 casi20-29 anni: 392 casi30-39 anni: 410 casi40-49 anni: 449 casi50-59 anni: 431 casi60-69 anni: 290 casi70-79 anni: 213 casi80-89 anni: 110 casiover 90: 36 casi