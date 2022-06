È morto don Saverio Minervini, già Rettore della chiesa dello Spirito Santo

Nelle scorse ore si è spento a 90 anni don Saverio Minervini, già rettore della Chiesa dello Spirito Santo di Giovinazzo.Di seguito il comunicato della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.«Il vescovo, S. E. Mons. Domenico Cornacchia, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose annunciano alla comunità diocesana il ritorno alla Casa del Padre di don Saverio Minervini, canonico del Capitolo Cattedrale di Molfetta.Don Saverio, sacerdote molfettese, classe 1932 è stato ordinato presbitero il 3 luglio 1960. La chiesa diocesana è riconoscenti per la fedeltà del suo lungo ministero sacerdotale, speso presso la Curia Vescovile, come viceparroco della parrocchia San Gennaro in Molfetta e docente di Religione Cattolica presso la scuola secondaria Pascoli. Don Saverio è stato anche Rettore della Chiesa dello Spirito Santo in Giovinazzo e della Chiesa di San Pietro nel centro storico di Molfetta.Lo affidiamo alla preghiera di suffragio della Comunità Diocesana. La Santa Messa esequiale, presieduta dal vescovo, sarà celebrata nella Cattedrale, martedì 28 giugno alle ore 16.30».