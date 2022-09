Minaccia la compagna con un machete: arrestato. È tornato in libertà

Avrebbe minacciato la propria compagna con un machete, prima di essere arrestato daie trasferito in carcere, a Trani. Dove, però, ci è rimasto. Per il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto,, «i fatti non appaiono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia».È rimasto in piedi, dunque, solo il delitto di, «ma per tale reato - scrive il Gip delnella sua ordinanza di convalida dell'arresto e di rigetto della misura cautelare - il limite edittale non consente l'arresto neppure facoltativo in flagranza e, pertanto, è preclusa l'applicazione di una qualunque misura cautelare». Richiesta rigettata, quindi, «per difetto del requisito della gravità indiziaria - si legge ancora - in rapporto al reato di maltrattamenti in famiglia».Per queste ragioni, undi Giovinazzo, lunedì mattina, è tornato libero. I fatti risalgono allo scorso 16 settembre quando l'uomo, residente in un pianterreno alla periferia sud della città, in preda a un raptus - secondo il racconto fornito dalla vittima - avrebbe minacciato di morte la propria compagna, sotto gli occhi del figlio. Pretendeva i soldi, e sarebbe arrivato pure ad intimorirla con, prima di telefonare alla madre. In quella videochiamata avrebbe mostrato l'arma.Tanto è bastato alla donna, che ha udito le minacce e ha temuto potesse accadere il peggio, per allertare il, che ha inviato sul posto una gazzella della. L'uomo, nel frattempo, ormai fuori di sé, avrebbe iniziato dapprima a scaraventare oggetti per terra e a sputare contro la compagna, infine a disperdere mozziconi di sigarette in casa. Con il machete, inoltre, avrebbe minacciato di compiere anche. All'immediato arrivo dei, la resa.L'uomo, dopo aver aperto la porta di casa, è stato condotto in caserma. Qui i militari, dopo aver raccolto le deposizioni della compagna e della madre del, e aver sentito il pubblico ministero, l'hanno arrestato e portato in carcere, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato, s'è affrettata a presentare, in sede di convalida, una corposa produzione documentale «tendente a dimostrare che non vi erano i maltrattamenti reiterati nel tempo».Lunedì, infine, il ritorno in libertà proprio perché «il quadro probatorio delineato dalle prove dichiarativee perciò non giustifica l'apprezzamento delrichiesto ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti».