Meno di 4mila positivi al Covid in Puglia

I decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono(620 in meno rispetto a venerdì) gli attualmente positivi al Sars CoV2 in Puglia. Un dato che incoraggio ulteriore ottimismo se unito a quello di coloro i quali si stanno curando a casa: sono 3731. Inrestano ricoverati in ospedale e 17 si trovano purtroppo attualmente in terapia intensiva.Nelle ultime ore sono emersi altri 58 casi di contagio su 6444 tamponi effettuati, pari allo 0,90% del campione totale, leggermente sopra la media nazionale ferma allo 0,40%. Da inizio pandemia si sono ammalate in Puglia 253205, il 9,57% di coloro i quali si sono sottoposti a test rinofaringei.I guariti sono stati 673 nelle ultime ore ed il totale è salito complessivamente a 242684.Nella giornata di ieri, 26 giugno, sono stati registrati anche 5 decessi: 3 nella Bat, 2 nel tarantino, nessuno nel barese. Il computo delle vittime a livello regionale è salito dunque a 6640. Questo il riepilogo da inizio emergenza sanitaria:2270 Area Metropolitana di Bari1509 Provincia di Foggia1020 Provincia di Taranto717 Provincia Bat670 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaRestano 2 i positivi sul territorio cittadino, a fronte di 1232 contagi complessivi da Sars CoV2 e 1213 guarigioni. 17 sono state le vittime a Giovinazzo.