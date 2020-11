Maurodinoia Assessora regionale. La soddisfazione di De Matteo e Arbore

Anita Maurodinoia è la nuova Assessora ai Trasporti ed alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia.Grande soddisfazione per l'incarico ricevuto dal Presidente Michele Emiliano è stata espressa a Giovinazzo da militanti e simpatizzanti del movimento Sud al Centro, di cui è leader e fondatrice.Con lei ha inteso congratularsi nelle scorse ore Nicola De Matteo, delegato del Sindaco metropolitano all'Istituto Vittorio Emanuele II, il quale ha condiviso con Anita Maurodinoia l'intero percorso politico, già suo collega nell'allora Consiglio provinciale e che aveva lanciato la lista nelle scorse amministrative giovinazzesi del 2017 in coppia con Tonia Pansini: «Esprimo viva soddisfazione - ci ha detto telefonicamente - per il riconoscimento che il Presidente Michele Emiliano ha voluto dare all'amica Anita, donna più suffragata della nostra regione alle consultazioni di settembre scorso. La delega ai Trasport e Mobilità Sostenibile - ha rimarcato De Matteo - premia l'intenso e qualificato impegno istituzionale che Anita Maurodinoia ha svolto negli ultimi anni come Vicepresidente della Provincia di Bari, come Consigliera della Città Metropolitana, con delega alla Polizia Provinciale e Personale.Essere Assessore regionale in questo periodo così particolare assume una forte rilevanza sociale e di servizio verso un territorio così vasto, che ha un forte bisogno di essere rilanciato. A lei porgo i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà essere certamente all'altezza del compito assegnatole».La loro intesa era stata evidente in diverse manifestazioni culturali svoltesi all'interno dell'ex convento domenicano, divenuto con De Matteo un contenitore culturale apprezzato dalla Maurodinoia, che non aveva affatto mancare la sua presenza a Giovinazzo.Felice per questa investitura anche Alfonso Arbore, Presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo e colui che si è fatto promotore di una campagna elettorale a sostegno della neo-Assessora regionale, che in città ha raccolto 311 voti: «Se me lo si chiede, non posso che essere felice di questa bella notizia. E sono orgoglioso di rappresentare nelle mia Giovinazzo il movimento di cui è leader Anita Maurodinoia. Una gioia, la mia, che sento di dover condividere con tutti gli amici che hanno aderito al progetto politico di Sud al Centro non solo giovinazzesi, ma di tutta l'Area metropolitana barese. Dopo i diversi incarichi svolti in più ambiti negli ultimi anni - ha rimarcato Arbore - è arrivata la ciliegina sulla torta, con una delega che giustamente il Governatore Emiliano ha inteso concederle, per la sua abnegazione e per il suo saper stare tra la gente a qualsiasi livello. Buon lavoro Anita! - ha quindi concluso il Presidente della massima assise giovinazzese - Quello dei trasporti è un ambito in cui abbiamo, nel vero senso della parola, "tanta strada da fare" e, nonostante il periodo difficile, sono certo che ti farai valere per portare la Puglia sempre più avanti, forte anche del nostro sostegno incondizionato».